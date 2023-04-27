В России призвали ввести новый вид маркировки в интернете

«Что касается различного рода программ, которые заменяют call-центр, когда с человеком говорит искусственный голос, то до недавнего времени человек мог отличить ИИ по шаблонным ответам. Но с учетом того, что за последние полгода технологии сделали какой-то космический рывок, через несколько месяцев уже ни один человек будет не в состоянии отличить, что есть компьютерная программа, а что — настоящий человек. Поэтому то, что РПЦ поставила этот вопрос ребром и попросила, в том числе Государственную думу, ограничить это законодательно, я считаю, это правильно», — убежден парламентарий.