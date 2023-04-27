В Британии собрали принтер для печати человеческой кожи из деталей Lego

Ученые из Университета Кардиффа (Великобритания) создали «недорогой и легкодоступный» принтер для печати биологических тканей. С его помощью планируют производить образцы искусственной человеческой кожи для медицинских исследований. Интересно, что принтер собран из деталей конструктора Lego.

© Cardiff University

Ученые уже протестировал свое изобретение. Сначала биочернила с живыми клетками загружаются в картридж, сам картридж помещают в биопринтер. Устройству задают определенную программу, после чего он начинает печать 3D-структур. Конечная цель – воспроизвести сложное строение биологической ткани.

В настоящее время большинство исследований проводится с использованием двухмерных клеточных структур. Биопринтеры позволяют выращивать клетки в трех измерениях, и это, по словам ученых, лучше отражает сложную архитектуру человеческой биологии.

Однако у биопринтеров есть важный недостаток – чрезвычайно высокая стоимость. Авторы нового исследования решили данную проблему, взяв дешевые и универсальные детали детского конструктора.

Изготовление принтера обошлось в 500 фунтов стерлингов (624 доллара США). Ученые рассказали, что во время печати насадка выбрасывает на подставку гелеобразное вещество, полное клеток. Устройство одновременно перемещает насадку и подставку взад-вперед и вверх-вниз по мере выдавливания геля. Так создаются слои клеток, которые воссоздают трехмерную структуру человеческой ткани.

Создатели отметили, что принтер можно модифицировать, используя различные типы насадок для печати различных типов клеток. Это позволит имитировать как здоровую, так и поврежденную кожу для медицинских экспериментов, сообщает The Conversation.