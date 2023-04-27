$81.63+0.0890.14+0.11

Россиян предупредили о взрывающихся в руках телефонах

В России резко возросло число взрывов электронных устройств с литий-ионными аккумуляторами, заявили РИА Новости в Роскачестве. По данным организации, опасные происшествия случаются из-за длительного нахождения гаджетов на солнце или возле батареи, а также в результате механических повреждений.

Россиян предупредили о взрывающихся в руках телефонах
© news.ru

Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств. <...> Мы все в какой-то степени в опасности, пока каждый из нас имеет в кармане, на столе или в руках устройства, способные нанести серьезный вред здоровью. Эти устройства могут стать взрывными по неосторожности или из-за халатности производителя, — подчеркнули в Роскачестве.

Представитель организации подчеркнул, что ко взрывоопасным устройствам относятся в том числе смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, наушники, а также электромобили и самокаты. По его словам, из-за резкого перепада температур аккумулятор может выпустить газ и «надуться», реже — потечь. Любое нагревание батареи увеличивает риск ее взрыва, отметил он.

В Роскачестве посоветовали россиянам использовать фирменные зарядные устройства для гаджетов, не допускать их перегревов, а также не носить их в задних карманах одежды, поскольку устройства могут взорваться при неудачных падениях и других повреждениях.

Почему может взорваться мобильный телефон

Ранее директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов сообщал, что чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. По словам специалиста, первым признаком того, что смартфон может взорваться, являются проблемы с батареей. Также причиной воспламенения устройства может стать перегрев вследствие слишком долгой зарядки, «утопление» телефона, удар о твердую поверхность.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий