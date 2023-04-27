В России начали активнее покупать аксессуары для компьютера

В России в первом квартале 2023 года вырос спрос на клавиатуры, наушники, мыши и другие аксессуары для компьютера. Как пишет газета «Коммерсантъ», дистрибуторы выяснили, что было продано 1,4 млн клавиатур — на 19%, чем год назад.

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В число лидеров по продажам вошли такие бренды, как Razer, A4Tech и MSI. При этом доля Logitech, который занимал большую часть рынка в 2022 году, наоборот, снизилась с 21,9% до 8% в первом квартале.

Ретейлеры электроники также указали на рост спроса на игровые аксессуары для ПК. Опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что такое повышение спроса связано с ростом геймерской аудитории в стране.

В топе по продажам среди клавиатур оказались Defender (10,6%), Oklick (10%) и A4Tech. При этом доля собственных торговых марок ретейлеров также выросла — с 12,8% до 18,4%.