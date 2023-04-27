LG представила новый сверхтонкий 15-дюймовый OLED-ноутбук Gram

LG официально представила новый ноутбук линейки Gram, названный SuperSlim.

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По словам представителей компании, новинка является «самым тонким LG Gram за всё время». Устройство действительно впечатляет своими размерами: толщина составляет всего 11 мм, а вес — около 907 г.

Для сравнения, толщина MacBook Air 2022 — 11,2 мм, а вес – около 1,2 кг.

Напомним, что первичный анонс SuperSlim состоялся в рамках CES 2023. Тогда устройство носило название Ultraslim.

С тех пор изменилось только название. SuperSlim всё так же базируется на процессоре Intel Evo 13-го поколения с графическим процессором Intel Iris Xe. Ноутбук получил 15,6-дюймовый OLED-дисплей с антибликовым покрытием.