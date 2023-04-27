$81.63+0.0890.14+0.11

LG представила новый сверхтонкий 15-дюймовый OLED-ноутбук Gram

LG официально представила новый ноутбук линейки Gram, названный SuperSlim.

LG представила новый сверхтонкий 15-дюймовый OLED-ноутбук Gram
© Ferra.ru

По словам представителей компании, новинка является «самым тонким LG Gram за всё время». Устройство действительно впечатляет своими размерами: толщина составляет всего 11 мм, а вес — около 907 г.

Для сравнения, толщина MacBook Air 2022 — 11,2 мм, а вес – около 1,2 кг.

Напомним, что первичный анонс SuperSlim состоялся в рамках CES 2023. Тогда устройство носило название Ultraslim.

С тех пор изменилось только название. SuperSlim всё так же базируется на процессоре Intel Evo 13-го поколения с графическим процессором Intel Iris Xe. Ноутбук получил 15,6-дюймовый OLED-дисплей с антибликовым покрытием.

Новинку уже можно купить в ряде стран в двух конфигурациях: с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ за $1700, а также с 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD за $2,000.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий