Впервые в мире родились зачатые с помощью робота дети

Сотрудники испанской компании из Барселоны создали робота для инъекции спермы. Устройство смогло автоматизировать процесс ЭКО, в результате в этом году появились на свет первые дети – две девочки.

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Отмечается, что в ходе процедуры использовались донорские яйцеклетки, после оплодотворения их вживили в матки пациенток. В ходе разработки робота ученые применили вибрирующую иглу, которая прокалывает яйцеклетку и откладывает в нее сперматозоид.

Испанские инженеры считают, что робототехника способна сделать процедуру ЭКО дешевле и эффективнее, кроме того, это снизит нагрузку на медиков, пишет портал TechSmart.