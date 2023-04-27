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Впервые в мире родились зачатые с помощью робота дети

Сотрудники испанской компании из Барселоны создали робота для инъекции спермы. Устройство смогло автоматизировать процесс ЭКО, в результате в этом году появились на свет первые дети – две девочки.

Впервые в мире родились зачатые с помощью робота дети
© Мир 24

Отмечается, что в ходе процедуры использовались донорские яйцеклетки, после оплодотворения их вживили в матки пациенток. В ходе разработки робота ученые применили вибрирующую иглу, которая прокалывает яйцеклетку и откладывает в нее сперматозоид.

Испанские инженеры считают, что робототехника способна сделать процедуру ЭКО дешевле и эффективнее, кроме того, это снизит нагрузку на медиков, пишет портал TechSmart.

Ранее немецкие ученые изобрели робота для очистки океанов от загрязнений, который похож на медузу.

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