Следующее обновление Google Pixel вернёт функцию, удалённую в марте

Версия Android 13 QPR3 Beta тестирует функции, которые могут быть включены в обновление Pixel June Feature Drop, запланированное на 5 июня.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным наших коллег из Android Police, свежий такой апдейт вернул функцию, которая была удалена в марте для совместимых моделей Pixel. Речь идёт о возможности делиться паролем Wi-Fi через QR-код.

Причём не было важно, Android-смартфон сканирует его или iPhone.

Мартовское же обновление сделало так, что при попытке поделиться скриншотом QR-кода пользователи Pixel получали лишь чёрный экран.