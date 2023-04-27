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1 час назад

Всё новое — хорошо забытое старое: следующее обновление Google Pixel вернёт функцию, удалённую в марте

Ferra.ru

Версия Android 13 QPR3 Beta тестирует функции, которые могут быть включены в обновление Pixel June Feature Drop, запланированное на 5 июня.

Следующее обновление Google Pixel вернёт функцию, удалённую в марте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным наших коллег из Android Police, свежий такой апдейт вернул функцию, которая была удалена в марте для совместимых моделей Pixel. Речь идёт о возможности делиться паролем Wi-Fi через QR-код.

Причём не было важно, Android-смартфон сканирует его или iPhone.

Мартовское же обновление сделало так, что при попытке поделиться скриншотом QR-кода пользователи Pixel получали лишь чёрный экран.

Напомним, что уже в начале мая от Google ждут анонса Android 14, а также нового недорого Pixel 7a и первого складного телефона бренда — Pixel Fold. Произойти это всё должно в рамках Google I/O 2023.

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