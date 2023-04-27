Rutube опроверг сообщения о тратах ₽30 млрд на развитие инфраструктуры

Российский видеохостинг Rutube, являющийся частью холдинга "Газпром медиа", не планирует тратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры, соообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.
"Информация о масштабных тратах - 30 млрд рублей - платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствуют действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром медиа холдинга" не существует", - заявили в пресс-службе.
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что видеохостинг Rutube планирует догнать Youtube по ключевым техническим показателям, затраты на это компания оценила на уровне 30 млрд рублей. По данным газеты, в планы входила закупка серверов и расширение сети доставки контента (CDN).