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В Windows появилась защита от обновлений

В ОС от Microsoft появилась функция, отключающая срочную загрузку и установку необязательных обновлений. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам специалистов, подобная опция присутствовала в бета-версиях Windows 11. С патчем KB5025305 функция была добавлена в релизную версию операционной системы. После установки апдейта в настройках ОС появляется переключатель, который позволяет отсрочить получение и установку необязательных обновлений. Чтобы включить эту опцию, нужно зайти в настройки системы и перевести ползунок «Получать последние обновления, как только они станут доступны» в неактивное положение.

Журналисты медиа объяснили, что активировавший опцию пользователь «как бы встает в конце очереди, запрашивающих обновление». Таким образом, все автоматические апдейты — кроме патчей безопасности — будут устанавливаться на компьютер в последнюю очередь.

В материале говорится, что данная мера поможет избавить многих пользователей от проблем, связанных с выпуском «сырых» обновлений, которые могут спровоцировать появления ошибок.

«Получая все обновления от Microsoft сразу же, вы потенциально находитесь на линии огня», — подытожили авторы издания.

В середине апреля компания Microsoft начала уведомлять пользователей Windows 10 о приближающихся сроках окончания поддержки ОС. Потребителям напомнили, что поддержка операционной системы прекратится 13 июня 2023 года.

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