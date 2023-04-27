Пользователи Telegram в Бразилии сообщают о начале отключения сервиса

По его информации, число уведомлений о сбоях в работе как мобильного приложения, так и веб-клиента Telegram резко возросло около 21:30 по местному времени (03:30 мск). Вместе с тем, как передает корреспондент ТАСС, некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к мессенджеру без подключения к VPN, при использовании которого его работа нормализуется.