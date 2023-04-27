Пользователи Telegram в Бразилии сообщают о начале отключения сервиса

Бразильские пользователи Telegram начали сообщать о проблемах в работе сервиса обмена сообщениями, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По его информации, число уведомлений о сбоях в работе как мобильного приложения, так и веб-клиента Telegram резко возросло около 21:30 по местному времени (03:30 мск). Вместе с тем, как передает корреспондент ТАСС, некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к мессенджеру без подключения к VPN, при использовании которого его работа нормализуется.
Ранее в среду суд выдал предписание о блокировке работы Telegram в Бразилии, обосновав это тем, что администрация мессенджера якобы не предоставила в полном объеме информацию по запросу правоохранительных органов, вышедших на след групп неонацистов в Telegram.