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1 час назад

Строители в Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску

ТК «Звезда»

Артефакт эпохи Яёй -так называют в Японии период бронзового и железного века - нашли железнодорожные рабочие при строительстве монорельсовой дороги в Хигасиосаки в префектуре Осака.

В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску
Фото: Twitter/@official_occhTwitter/@official_occh

Маска вырезана из кедра и выглядит массивной: высота раритета 30 см, ширина 18 см. Эксперты отмечают высокую сохранность маски, хотя по предварительным данным ей 1800 лет, пишет Heritage Daily.

По предположению историков маску могли использовать в ритуальных церемониях на сельскохозяйственных праздниках.

«Думаю, что маска представляет "дух правителя", бога в человеческом теле», - приводит РИА Новости слова эксперта Каору Тэрасавы.

Для японских историков найденная маска - бесценный экспонат. На сегодня ученым известны всего три деревянные маски эпохи Яёй.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в городе-крепости Мецамор на территории Армении золотую гробницу с телами мужчины и женщины эпохи бронзового века.

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