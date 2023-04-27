В Японии нашли 1800-летнюю ритуальную маску

Артефакт эпохи Яёй -так называют в Японии период бронзового и железного века - нашли железнодорожные рабочие при строительстве монорельсовой дороги в Хигасиосаки в префектуре Осака.

Фото: Twitter/@official_occh Twitter/@official_occh

Маска вырезана из кедра и выглядит массивной: высота раритета 30 см, ширина 18 см. Эксперты отмечают высокую сохранность маски, хотя по предварительным данным ей 1800 лет, пишет Heritage Daily.

По предположению историков маску могли использовать в ритуальных церемониях на сельскохозяйственных праздниках.

«Думаю, что маска представляет "дух правителя", бога в человеческом теле», - приводит РИА Новости слова эксперта Каору Тэрасавы.

Для японских историков найденная маска - бесценный экспонат. На сегодня ученым известны всего три деревянные маски эпохи Яёй.