Раскрыта загадка экстремальной яркости квазаров

Ученые Университета Шеффилда (Великобритания) раскрыли загадку экстремальной яркости квазаров — активных ядер далеких галактик, которые выделяют рекордное количество лучистой энергии по сравнению со всеми другими космическими объектами во Вселенной. Согласно статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), яркость некоторых квазаров обусловлена столкновением галактик, в которых они находятся.

© Lenta.ru

Для наблюдения за квазарами исследователи использовали телескоп Исаака Ньютона, снабженный инструментом Wide Field Camera для широкого диапазона волн, в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Ла-Пальме (Канарские острова). В выборку вошли 48 квазаров второго типа — это квазары, в чьем спектре наблюдаются заметные линии запрещенных переходов, возникающие из-за того, что возбужденные атомы теряют энергию через относительно маловероятный механизм испускания фотонов. Благодаря этому в спектре таких квазаров хорошо заметны особенности, порождаемые приливными взаимодействиями, которые в случае квазаров 1-го типа замаскированы излучением от точечных источников.

Видео дня

Астрономы нашли четкие доказательства того, что взаимодействие галактик является доминирующим механизмом запуска активности квазаров в локальной вселенной, причем 65 процентов квазаров 2-го типа демонстрировали морфологические особенности, соответствующие слияниям или взаимодействию галактик. При этом взаимодействующими оказались лишь 22 процента из более чем сотни галактик без активного галактического ядра, которые по массе и удаленности сравнимы с родительскими галактиками квазаров.