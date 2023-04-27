В конгрессе США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие

Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом, говорится в проекте документа. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению одного из соавторов законопроекта, технологии ИИ развиваются чрезвычайно быстрыми темпами, а его будущее и роль в обществе остаются неясными. "Наша работа как членов Конгресса заключается в том, чтобы продемонстрировать ответственное поведение, когда речь заходит о защите будущих поколений от потенциально разрушительных последствий", — утверждает Лью.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность регулирования систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Национальное управление по телекоммуникациям и информации при Министерстве торговли США в первую очередь направило официальный публичный запрос о так называемых "мерах подотчетности", в котором поднимается вопрос, должны ли потенциально опасные новые модели ИИ подлежать сертификации перед выходом на рынок.