В конгрессе США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие

Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом, говорится в проекте документа. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению одного из соавторов законопроекта, технологии ИИ развиваются чрезвычайно быстрыми темпами, а его будущее и роль в обществе остаются неясными. "Наша работа как членов Конгресса заключается в том, чтобы продемонстрировать ответственное поведение, когда речь заходит о защите будущих поколений от потенциально разрушительных последствий", — утверждает Лью.