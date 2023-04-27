$81.63+0.0890.14+0.11
30 минут назад

Описан способ выращивания растений на Луне

Lenta.ruиещё 1

Международная группа ученых описала способы выращивания растений на Луне. Исследование было опубликовано в журнале Engineering & Technology.

Описан способ выращивания растений на Луне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам ученых, поверхность естественного спутника Земли покрыта реголитом, который непригоден для выращивания растений. С другой стороны, отправка земли и удобрений на Луну будет стоить очень дорого, поэтому исследователи нашли альтернативные методы. Специалисты предложили использовать субстрат на основе целлюлозы и метод выращивания с помощью гидропоники.

По словам ученых, полученный из растительных отходов субстрат подойдет в качестве изоляционного материала для безопасной транспортировки оборудования, а затем его можно будет применять для выращивания различных культур.

Также специалисты предложили использовать гидропонику для выращивания помидоров, огурцов, клубники и салата. По словам автора исследования Галины Симонсен, полярные районы Луны содержат более 600 миллиардов килограммов льда, часть из которых можно растопить и применить в сельском хозяйстве. В процессе можно удобрять растения полезными веществами, выделенным из мочи космонавтов.

«Вода не должна застаиваться, всегда должен быть достаточный поток. И воздух, и вода должны эффективно транспортироваться через материал, чтобы обеспечить здоровый рост растений», — отметила специалист.

По словам Симонсен, новый метод можно применять для выращивания растений не только на Луне, но и в земных регионах с суровым климатом.

В конце апреля стало известно, что китайские специалисты изучат возможность строительства домов на Луне. Сообщается, что жилища на поверхности естественного спутника Земли позволят решить проблему долгосрочного проживания космонавтов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий