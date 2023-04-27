В Windows 11 разрешили читать сообщения и принимать звонки с iPhone

Теперь владельцы iPhone могут синхронизировать свой смартфон с Windows 11, чтобы принимать звонки, читать и отправлять сообщения, а также просматривать список контактов через приложение «Связь с телефоном». Чтобы функция заработала, на устройства Apple нужно установить и настроить программу «Связь с Windows», которая поддерживается на iOS 14 и новее.