Биологи "подслушали" общение грибов после дождя

Ученые исследовали передачу грибами электрических сигналов между собой. Об этом сообщает Университет Тохоку.

© Yu Fukasawa/Tohoku University

Эктомикоризные грибы в основном обитают на соснах, дубах и березах, образуя оболочку вокруг корней деревьев снаружи, а их мицелиальное тело превращается в обширные подземные сети, которые поглощают жизненно важные питательные вещества из почвы и передают их деревьям.

При этом биологи давно замечали, что эти грибы способны генерировать электричество. Считается, что они генерируют электрические сигналы в ответ на внешние раздражители и используют эти сигналы для связи друг с другом, координируя рост и другое поведение. Некоторые ученые также предполгают, что эти сигналы используются для переноса питательных веществ.

Ю Фукасава и его коллеги исследовали маленькие желто-коричневые эктомикоризные грибы Laccaria bicolor. Прикрепив электроды к шести грибам в кластере, исследователи обнаружили, что электрические сигналы усиливаются после дождя.

«Вначале у грибов был незначительный электрический потенциал, и мы списали это на отсутствие осадков. Однако после дождя электрический потенциал начал колебаться, иногда превышая 100 мВ», — сообщают ученые.

Анализ этого электрического потенциала показал передачу сигнала между грибами. Этот перенос был особенно сильным между соседними грибами и демонстрировал направленность.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования позволят выявить смысл этих сигналов и их роль в жизни грибов.