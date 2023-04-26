Врачи обнаружили белок, вызывающий рак поджелудочной железы

Высокие концентрации белка SRSF1 связаны с аденокарциномой протоков поджелудочной железы. Об этом сообщает Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор.

Аденокарцинома протоков поджелудочной железы — это наиболее распространенный и очень опасный вид рака. Около 90% людей умирают в течение пяти лет после постановки этого диагноза, в том числе потому, что его не удается обнаружить на ранней стадии.

Ледонг Ван и его коллеги решили исследовать, какую роль в возникновении этого вида рака играет сплайсинг РНК. Сплайсинг РНК — это процесс, который помогает ДНК передавать клеткам инструкции по производству белка. Авторы сосредоточили внимание на SRSF1, белке-регуляторе сплайсинга.

Исследователи обнаружили, что высокие уровни SRSF1 вызывают воспаление или панкреатит, что в свою очередь приводит к возникновению опухоли протоков. «В клетках есть несколько механизмов, поддерживающих постоянный уровень SRSF1, — говорят авторы. — Но рак может найти способ преодолеть эти сдержки и противовесы».

Влияние SRSF1 на рост опухоли было подтверждено в ходе экспериментов на мышах и органоидах человека — моделей опухоли из клеток. Кроме того, когда SRSF1 вернулся к нормальным уровням, раковые органоиды перестали расти.

SRSF1 необходим для функционирования здоровой ткани, и потому лечить рак, подавляя этот белок как таковой, нельзя. Однако авторы надеются, что ученые найдут способ нормализовать его выделение.