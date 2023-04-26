В Telegram выставили на продажу профиль с фамилией Байден
На платформе Fragment выставили на продажу никнейм @biden для Telegram почти за 190 млн руб.
Стоимость никнейма @biden составляет 1 млн TON (около 187,3 млн руб.). На момент написания новости лот активен уже более суток, и никто пока не решился купить данный никнейм. Владелец не стал запускать аукцион, при котором купить адрес сможет человек, поставивший самую высокую ставку.
При этом владелец никнейма @biden приобрел его в ноябре 2022 года всего за 2180 TON (около 408 тыс. руб.).
Платформа Fragment — это аукционная площадка, на которой можно покупать и продавать короткие и узнаваемые никнеймы для Telegram. Никнеймы работают как публичные ссылки на аккаунты, каналы и чаты в мессенджере. Платформа использует блокчейн Toncoin (TON) для проведения торгов и закрепления права собственности на никнеймы .