В Telegram выставили на продажу профиль с фамилией Байден

На платформе Fragment выставили на продажу никнейм @biden для Telegram почти за 190 млн руб.

Стоимость никнейма @biden составляет 1 млн TON (около 187,3 млн руб.). На момент написания новости лот активен уже более суток, и никто пока не решился купить данный никнейм. Владелец не стал запускать аукцион, при котором купить адрес сможет человек, поставивший самую высокую ставку.

При этом владелец никнейма @biden приобрел его в ноябре 2022 года всего за 2180 TON (около 408 тыс. руб.).