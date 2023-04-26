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31 минуту назад

Business Insider: человечество ждет очередной пик активности Солнца

Елена Прошина

В 2025 году Солнце в очередной раз достигнет пика активности, который окажется мощнее предыдущих. Об этом Business Insider

Business Insider: человечество ждет очередной пик активности Солнца
Фото: businessinsider.combusinessinsider.com

сообщил профессор космической физики в Университете Рединга Мэтью Оуэнс.

«Мы близки к следующему солнечному максимуму, который, по прогнозам, начнется в 2025 году», — сказал он.

Оуэнс указал, что данный период представляет собой пик солнечной активности — период, когда магнитное поле Солнца доходит до самой сильной, неупорядоченной и динамичной точки. Такая активность, по его словам, способна вызвать экстремальную погоду в космосе, включая солнечные вспышки и извержения. Земле это грозит нарушением радиосвязи, электросети, серьезными последствиями для здоровья астронавтов на МКС и выводом из строя спутников. На самом же человечество оно вряд ли скажется.

При этом Оуэнс считает, что данный пик окажется гораздо сильнее предыдущего. Он напомнил, что солнечные циклы обычно длятся 11 лет, а максимум приходится примерно на их середину. В частности, последний пик наблюдали между 2012 и 2014 годами и он оказался одним из самых слабых за последние 100 лет.

«Однако предстоящий солнечный максимум, похоже, может вернуться к средним значениям. Это означает, что мы можем увидеть большее влияние на космическую погоду и связанные с ней потенциальные последствия», — заключил Оуэнс.

Ранее ученые открыли молодую экзопланету размером с Юпитер. Ее обнаружили в газопылевом диске, окружающем звезду HD 169142.

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