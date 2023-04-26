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Подводный вулкан в форме торта Бандт обнаружили у берегов Калифорнии

Исследовательское судно, составляющее карту дна Тихого океана, обнаружило у берегов Калифорнии необычный подводный вулкан по форме напоминающий торт Бандт. Об этом сообщает Live Science.

Подводный вулкан в форме торта Бандт обнаружили у берегов Калифорнии
© livescience.com

По данным портала, высота вулкана составляет 975 метров. Несмотря на то, что он ниже 1000 метров океанографы назвали его подводной горой, поскольку образование имеет крутые склоны, поднимающиеся со дна моря, и остатки потухшего вулкана.

«Подводные горы, образовавшиеся в результате вулканической активности, иногда выступают из поверхности океана и дают начало островам, таким как Гавайи. Но этот полностью погружен под воду, а венчающий его кратер все еще виден на глубине 366 метров ниже уровня моря», — говорится в тексте.

Ученые отметили, что, если не считать кратера, гора ничем не похожа на вулкан, которые традиционно обладают пологими склонами, а это образование больше напоминает башню. По их мнению, такое строение могло стать результатом интенсивной вулканической активности или скопления в его стенах в течение тысячелетий морского мусора.

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