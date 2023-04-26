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В Перу обнаружили мумию подростка

Археологи во время раскопок на окраине перуанской столицы Лимы обнаружили мумию подростка, живущего примерно 800-1200 лет назад. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на руководителя группы.

В Перу обнаружили мумию подростка
© phys.org

По данным портала, находку сделали на археологическом объекте Кахамаркилья. Тело подростка обнаружили в могиле на глубине около двух метров, придавленной большим камнем. Ему было около 12 или 13 лет. Пол установить не удалось.

Отмечается, что мумия хорошо сохранилась, поскольку на руках и ногах остались кусочки кожи, а на голове были найдены волосы. В челюсти также осталась часть зубов.

Рядом с телом подростка нашли каменное оружие, тарелку, медную иглу, остатки ткани, кукурузу и чили.

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