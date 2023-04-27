Раскрыт дизайн субфлагманского смартфона Poco F5 Pro

Дизайн и подробные характеристики смартфона Poco F5 Pro утекли в сеть за две недели до официальной презентации. Об этом сообщает портал PriceBaba.

Фото: Pricebaba.com Pricebaba.com

Согласно источнику, Poco F5 Pro получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран будет защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

За производительность в новинке будет отвечать чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Poco F5 Pro будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией, которая будет дополнена двумя камерами на 8 и 2 Мп. Селфи-камера получит разрешение 16 Мп.

Для новинки заявлено наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, NFC, защиты от брызг и пыли по стандарту IP53. Также известно, что Poco F5 Pro будет питаться от аккумулятора емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. По слухам, смартфон впервые в серии получит поддержку беспроводной зарядки, однако ее мощность пока не раскрывается.

Презентация смартфонов Poco F5 и F5 Pro состоится 9 мая. О доступности субфлагманской линейки в России пока не сообщается.