SpaceX может восстановить площадку для запуска Starship через 2 месяца

"По состоянию на сегодняшний день SpaceX по-прежнему говорит, что, по ее мнению, потребуется не менее двух месяцев на восстановление стартовой площадки и одновременно около двух месяцев на то, чтобы ее вторая ракета была готова к запуску", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.