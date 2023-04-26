«Роскосмос» захотел использовать «Зевс» в совместном с Китаем проекте

«Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать», — сказал глава госкорпорации.