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«Роскосмос» захотел использовать «Зевс» в совместном с Китаем проекте

Ядерный буксир «Зевс» будут использовать в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Роскосмос» захотел использовать «Зевс» в совместном с Китаем проекте
© lenta.ru

«Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать», — сказал глава госкорпорации.

Борисов отметил, что «Зевс» позволит доставлять крупногабаритные объекты с околоземной на окололунную орбиту.

В ноябре 2022 года «Роскосмос» показал новый макет транспортного энергетического модуля с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос на международном форуме «Атомэкспо-2022».

В июле прошлого года гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков рассказал, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции в 2024 году.

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