$81.63+0.0890.14+0.11

OpenAI добавила новый способ управления данными в ChatGPT

OpenAI добавила новый способ управления данными в ChatGPT и анонсировала бизнес-версию бота.

OpenAI добавила новый способ управления данными в ChatGPT
© globallookpress.com

Компания OpenAI добавила в ChatGPT возможность отключения истории чатов в настройках доступа и анонсировала бизнес-подписку. Об этом сообщает на сайте организации.

«Пользователи ChatGPT теперь могут отключить историю чатов, что позволит им определить разговоры, которые будут использоваться для обучения и улучшения наших моделей. Такие чаты также перестанут отображаться на боковой панели истории», — говорится в сообщении.

Данная функция стала доступна пользователям с 25 апреля. Также в OpenAI анонсировали новую бизнес-подписку для профессионалов и предприятий.

«Она станет доступной в ближайшие месяцы», — добавили в компании.

Кроме того в OpenAI указали, что с помощью новой опции экспорта в настройках пользователям ChatGPT станет проще следить и узнавать, какую информацию хранит их чат-бот. При запросе им будет направляться файл с разговорами и другими данными по электронной почте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий