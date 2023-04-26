OpenAI добавила новый способ управления данными в ChatGPT

Компания OpenAI добавила в ChatGPT возможность отключения истории чатов в настройках доступа и анонсировала бизнес-подписку. Об этом сообщает на сайте организации.

«Пользователи ChatGPT теперь могут отключить историю чатов, что позволит им определить разговоры, которые будут использоваться для обучения и улучшения наших моделей. Такие чаты также перестанут отображаться на боковой панели истории», — говорится в сообщении.

Данная функция стала доступна пользователям с 25 апреля. Также в OpenAI анонсировали новую бизнес-подписку для профессионалов и предприятий.

Кроме того в OpenAI указали, что с помощью новой опции экспорта в настройках пользователям ChatGPT станет проще следить и узнавать, какую информацию хранит их чат-бот. При запросе им будет направляться файл с разговорами и другими данными по электронной почте.