Швейцарская компания построит огромные гравитационные аккумуляторы в США и Китае

Швейцарская компания Energy Vault к лету закончит постройку самых масштабных в мире площадок по аккумулированию электроэнергии в гравитационных системах. Как сообщает CNet, энергия будет запасаться при подъеме 24-тонных блоков на высоту свыше 100 метров.

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Сразу две системы строят в разных точках планеты — в США и Китае. В Соединенных Штатах сооружение будет достигать в высоту 140 метров, а в КНР — 120 м. Сам аккумулятор прост и может легко быть построен из местных комплектующих, а также может работать в любых климатических условиях без специального контроля и сложного оборудования.

Так, в момент избытка электричества 24-тонные блоки будут подниматься на высоту при помощи лифта. Когда выработка электрической энергии падает, что актуально при использовании солнечной и ветряной энергетики, блоки опускаются вниз, раскручивая роторы генераторов, которые будут вырабатывать электричество.

Согласно расчетам, за время спуска блока со скоростью 2 м/с вырабатывается примерно 1 МВт электричества с КПД свыше 80%. При этом здания с блоками можно строить не только в высоту, но и в ширину, таким образом наращивая количество блоков и емкость для хранения энергии. К примеру, китайский аккумулятор будет ниже строящегося в США, но благодаря большей площади сооружения он может хранить до 100 МВт*ч энергии, тогда как американский — всего 36 МВт*ч.