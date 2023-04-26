Эксперт оценил цену за планшет с российской ОС

Цена в 60 тыс. руб. за новый планшет MIG LT11 на базе российской операционной системы Astra Linux Special Edition завышена, рассказали технологические эксперты газете «Известия». По их мнению, устройство вряд ли сможет побороться за внимание массового потребителя.

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«То, что российская компания делает такое устройство, это, безусловно, хорошо. Однако его цена завышена в четыре-пять раз, и оно вряд ли будет пользоваться популярностью у конечных покупателей», — сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Стоимость гаджета назвали в российской компании Mobile Inform Group, которая и разрабатывала планшет. По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, на свободном рынке такой планшет не нужен, он проиграет обычным гаджетам.

«Если его делают под конкретную задачу, то все зависит от клиента. Себестоимость устройства невелика, а цена может быть любой и зависит от условий — как именно его будут продавать, какой софт, обслуживание и так далее», — добавил аналитик.

По базовым характеристикам этот гаджет примерно соответствует планшетам на Android стоимостью 13-16 тыс. рублей в параллельном импорте, заключил Харитонов.