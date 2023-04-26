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37 минут назад

У марсианского зонда MRO отключился один из важнейших научных приборов

Никита Бородкин

Спектрометр CRISM зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), предназначенный для картирования связанных с водой минералов на поверхности Марса, выведен из эксплуатации. Об этом сообщает NASA.

У марсианского зонда MRO отключился один из важнейших приборов
Фото: NASANASA

Устройство собирало данные 17 лет — они необходимы для того, чтобы восстановить историю оборота воды на Марсе. За эти годы спектрометр создал карты минералов с высоким разрешением, которые позволяют узнать, как озера, ручьи и подземные воды формировали Марс миллиарды лет назад. Отключение связано с исчерпанием ресурса трех криокулеров, которые принудительно охлаждали датчик инфракрасного диапазона. Само отключение состоялось еще 3 апреля и было запланировано еще в 2022 году.

Научный сотрудник проекта MRO в Лаборатории реактивного движения Рич Зурек назвал отключение CRISM «концом эпохи». Сами данные, по его словам, будут использоваться учеными еще долгие годы.

На Марсе 4,5 млрд лет назад были океаны — исследование

Информация уже помогла выбрать наилучшие места для исследования Марса и поиска на нем следов жизни. Кроме того, с помощью результатов работы CRISM можно не только прояснить ситуацию с жидкостью на Красной планете, но и уточнить климатическую модель Земли.

Наука и техника,NASA,
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