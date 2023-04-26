На Луне разбился японский космический аппарат: что нужно знать про Hakuto-R

Японская космическая компания ispace потеряла связь с аппаратом Hakuto-R, который должен был стать первым частным устройством своего рода, приземлившимся на Луну. По словам CEO ispace Такеси Хакамады, инженеры фирмы продолжат анализ ситуации, но сейчас компания полагает, что аппарат не смог приземлиться.

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Hakuto-R был запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в прошлом декабре. Он преодолел длинный, но эффективный маршрут: аппарат прошел мимо Луны, после чего инженеры провели несколько корректировок курса. Силы притяжения Земли, Луны и Солнца помогли Hakuto-R войти на орбиту планеты. 13 апреля ispace внесла финальные корректировки — и аппарат закрепился на циклической орбите в 100 километрах от лунной поверхности.

На ранних стадиях приземления аппарат скрылся за силуэтом спутника, из-за чего коммуникация прервалась. ispace наладила связь после того, как Hakuto-R обогнул Луну и начал спуск. Во время трансляции миссии компания показала симуляцию приземления: движение к поверхности началось с торможения и серии поправок высоты, изменивших траекторию и ориентацию аппарата.

Но когда Hakuto-R приблизился к месту приземления в кратере Атлас, команда полностью потеряла связь с модулем. Из-за того, что перед сближением коммуникации работали, ispace полагает, что неполадка вызвана жестким падением на поверхность. Тем не менее, по словам главы фирмы, Hakuto-R выполнил восемь из десяти целей миссии, и инженеры смогли собрать ценную информацию, которая поможет в будущем.