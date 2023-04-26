В Сколково создали метод 3D-печати металлической пены для фильтров

Российские ученые создали и опробовали технологию 3D-печати металлической пены. Об этом сообщает пресс-служба Сколтеха.

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Пенометалл — это современный конструкционный материал, напоминающий губку. Несмотря на то, что пенометалл легок, в отличие от губки, он очень прочен на сжатие. Подобный материал необходим как в нефтегазовой промышленности, чтобы создавать фильтры для очистки нефти от примесей. Кроме того, с помощью пенометалла создавать эффективную вибро- и звукоизоляцию, а также применять его в качестве радиатора. Как правило, для получения пены металл «взбивают» инертным газом или прессуют металлический порошок.

«Мы адаптировали к изготовлению пенометалла лазерную наплавку — распространённый метод 3D-печати, который изначально рассчитан на изготовление монолитных деталей либо наплавление покрытий», — заявил инженер Олег Дубинин, один из авторов разработки.

Печать происходит следующим образом: металлический порошок поступает в потоке инертного газа в зону действия лазера, который нагревает поверхностный слой частиц, сплавляя их друг с другом и с подложкой — так и получается металлическая пена. Основные отличия от обычной лазерной наплавки металла — значительно более низкая мощность лазера и точно откалиброванная скорость подачи порошка. Правильно подобранное сочетание этих параметров позволяет печатать изделия из пенометалла на обычной установке для лазерной наплавки.