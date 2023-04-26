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Новое «пророчество» голландского «Нострадамуса»: землетрясение в Индонезии было предсказано

Очередной прогноз «голландского Нострадамуса» Фрэнка Хугербитса оказался верным. Как сообщает «КП», ему удалось предсказать сильное землетрясение, которое произошло в Индонезии утром 24 апреля.

Новое «пророчество» голландского «Нострадамуса»: землетрясение в Индонезии было предсказано
© globallookpress.com

Хугербитс представляет институт SSGEOS. Организация занимается предсказаниями сейсмических событий путем изучения взаимного расположения планет Солнечной системы и Луны. На силу грядущих катаклизмов экспертам указывает «критическая геометрия», а на место — «атмосферные колебания».

Начиная с 17 апреля Хугербитс ожидал сильные землетрясения, которые могли произойти вплоть до 25 апреля 2023 года. По его оценке, магнитуда сотрясений почти в 9 была вероятна на 60%, а свыше 6 — на 80%. Среди предполагаемых мест катаклизмов была Индонезия.

Предсказание оказалось верным. Утром 24 апреля в 170 км к юго-востоку от города Телук Далама в Северной Суматре произошли толчки магнитудой 7,4. Местным властям пришлось эвакуировать тысячи человек в горы из-за опасности цунами, а здание больницы на острове Ментавай начало разрушаться — на нем появились трещины.

Отметим, что это уже второй прогноз «Нострадамуса», который сбылся — ранее он предсказал февральские землетрясения в Турции, которые стали причиной гибели более 50 тысяч человек. Вместе с тем последнее предсказание сбылось не до конца — обещанные на конец апреля толчки на Дальнем Востоке, в Японии и у берегов Калифорнии пока не произошли.

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