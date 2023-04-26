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И заклеивать ничего не надо: ноутбуки Google получат возможность отключить камеру и микрофон

В течение этого года Google собирается выпустить новое обновление программного обеспечения для Chromebook, которое даст пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью.

В ноутбуках Google появятся новые элементы управления конфиденциальностью
© Ferra.ru

В обновлении появятся новые общесистемные переключатели доступа к камере и микрофону, которые смогут мгновенно блокировать их использование всеми приложениями и сайтами.

Это позволит перекрыть доступ компьютера к аппаратным средствам, что станет программной заменой физического выключателя камеры и микрофона, который можно найти на некоторых устройствах.

Хотя новые общесистемные средства контроля конфиденциальности не так надежны, как физическое отключение аппаратного обеспечения, производители Chromebook могут упростить конструкцию ноутбуков и использовать вместо них встроенное решение ChromeOS.

Новые элементы управления конфиденциальностью будут доступны в новом разделе под названием Privacy Controls.

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