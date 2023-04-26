В ноутбуках Google появятся новые элементы управления конфиденциальностью

И заклеивать ничего не надо: ноутбуки Google получат возможность отключить камеру и микрофон
В течение этого года Google собирается выпустить новое обновление программного обеспечения для Chromebook, которое даст пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью.
В обновлении появятся новые общесистемные переключатели доступа к камере и микрофону, которые смогут мгновенно блокировать их использование всеми приложениями и сайтами.
Это позволит перекрыть доступ компьютера к аппаратным средствам, что станет программной заменой физического выключателя камеры и микрофона, который можно найти на некоторых устройствах.
Хотя новые общесистемные средства контроля конфиденциальности не так надежны, как физическое отключение аппаратного обеспечения, производители Chromebook могут упростить конструкцию ноутбуков и использовать вместо них встроенное решение ChromeOS.
Новые элементы управления конфиденциальностью будут доступны в новом разделе под названием Privacy Controls.