В ноутбуках Google появятся новые элементы управления конфиденциальностью

В течение этого года Google собирается выпустить новое обновление программного обеспечения для Chromebook, которое даст пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью.

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В обновлении появятся новые общесистемные переключатели доступа к камере и микрофону, которые смогут мгновенно блокировать их использование всеми приложениями и сайтами.

Это позволит перекрыть доступ компьютера к аппаратным средствам, что станет программной заменой физического выключателя камеры и микрофона, который можно найти на некоторых устройствах.

Хотя новые общесистемные средства контроля конфиденциальности не так надежны, как физическое отключение аппаратного обеспечения, производители Chromebook могут упростить конструкцию ноутбуков и использовать вместо них встроенное решение ChromeOS.