$81.55+0.2890.03+0.57

В сеть утекла информация о новых наушниках Beats

Популярный американский маркетплейс Amazon опубликовал информацию о еще не анонсированных наушниках Beats, бренда, принадлежащего корпорации Apple. Об этом сообщает издание The Verge.

В Сеть утекла информация о новых наушниках Beats
© Beats Studio

Речь идет о модели Beats Studio Buds Plus. Она представляет собой малоформатные беспроводные наушники, похожие на Galaxy Buds, к которым прилагается кейс овальной формы. Из слитых материалов следует, что главной особенностью новинки является прозрачный корпус. Сквозь него можно увидеть строение как самих наушников, так и кейса. Аналогичное решение пользователи могли раньше видеть в наушниках компании Nothing.

Из утечки также выяснились некоторые функциональные особенности Beats Studio Buds Plus. От обычной версии Beats Studio Buds новинка отличается более мощной системой активного шумоподавления, а также улучшенным режимом «прозрачности». Оба улучшения стали возможны за счет использования новых микрофонов. Вместе с кейсом от одного заряда наушники будут работать 36 часов.

В продажу Beats Studio Buds Plus поступят 18 мая по цене $170 (примерно 14 тыс. руб.), что на $20 дороже оригинальных Beats Studio Buds. В The Verge считают, что новинка Beats составит конкуренцию Apple AirPods Pro 2.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий