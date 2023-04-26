В сеть утекла информация о новых наушниках Beats

Популярный американский маркетплейс Amazon опубликовал информацию о еще не анонсированных наушниках Beats, бренда, принадлежащего корпорации Apple. Об этом сообщает издание The Verge.

© Beats Studio

Речь идет о модели Beats Studio Buds Plus. Она представляет собой малоформатные беспроводные наушники, похожие на Galaxy Buds, к которым прилагается кейс овальной формы. Из слитых материалов следует, что главной особенностью новинки является прозрачный корпус. Сквозь него можно увидеть строение как самих наушников, так и кейса. Аналогичное решение пользователи могли раньше видеть в наушниках компании Nothing.

Из утечки также выяснились некоторые функциональные особенности Beats Studio Buds Plus. От обычной версии Beats Studio Buds новинка отличается более мощной системой активного шумоподавления, а также улучшенным режимом «прозрачности». Оба улучшения стали возможны за счет использования новых микрофонов. Вместе с кейсом от одного заряда наушники будут работать 36 часов.