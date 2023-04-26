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Китай сформирует в космосе «Сорочий мост»

Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao («Сорочий мост»). Об этом сообщает «Синьхуа».

Китай сформирует в космосе «Сорочий мост»
© NASA

Соответствующие космические аппараты предназначены для предоставления услуг связи и навигации в дальнем космосе. Данные спутники планируется использовать в китайской лунной программе, в частности, при строительстве станции на поверхности естественного спутника Земли.

В штатном режиме группировка должна заработать к 2040 году. К этому времени ее планируется использовать не только в рамках лунной программы, но и с целью освоения Марса и Венеры. К 2050 году Queqiao будет задействована для изучения астероидов и планет-гигантов.

Спутник Queqiao-2 планируется запустить в 2024 году.

В мае 2019 года на ракете Long March 4C с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты) был запущен спутник-ретранслятор Queqiao, при помощи которого осуществлялась связь с лунной миссией Chang'e 4.

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