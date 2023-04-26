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С обычного смартфона впервые совершили звонок через спутник

AST SpaceMobile, компания спутниковой связи, и оператор AT&T успешно осуществили первый двусторонний аудиозвонок с использованием обычного смартфона через спутник. Звонок был осуществлен из сети AT&T в Мидленде, штат Техас, на оператора мобильной связи Rakuten в Японии с помощью обычного смартфона Samsung Galaxy S22.

С обычного смартфона впервые совершили звонок через спутник
© Unsplash

Это может стать значительным прорывом в расширении доступа к сотовой связи не только в США, но и в развивающихся странах. Как правило, для звонков по мобильному телефону требуется наличие близлежащих вышек сотовой связи, но спутники могут выступать в качестве космической сети вышек сотовой связи, предоставляя услуги в районах, где нет покрытия сотовой связи.

Компания AST SpaceMobile заявляет, что "создает первую и единственную космическую широкополосную сеть сотовой связи" и намерена использовать спутники для обеспечения глобальной широкополосной сотовой связи от 2G до 5G.

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