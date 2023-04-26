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Ученые: секс в космосе неизбежен и к этому нужно быть готовым

Группа ученых утверждает, что секс в космосе может стать реальностью в течение следующего десятилетия, и уже пора начинать обсуждать потенциальные риски и проблемы.

Ученые: секс в космосе неизбежен и к этому нужно быть готовым
© Ferra.ru

Авторы утверждают, что по мере того, как космический туризм станет коммерческой реальностью, люди с достаточными средствами будут регулярно платить частным компаниям за космические полеты, которые могут длиться несколько дней или недель. Это лишь вопрос времени, когда кто-то попытается заняться сексом в космосе.

Однако, прежде чем секс в космосе станет реальностью, необходимо решить множество вопросов. Микрогравитационная среда космоса может осложнить любые попытки сексуального контакта, затрудняя физическое маневрирование и потенциально влияя на сексуальную функцию. Существуют также опасения, что космос может нанести вред репродуктивному здоровью человека, делая зачатие и беременность более рискованными, чем на Земле.

Авторы утверждают, что индустрия космического туризма должна открыто рассмотреть эти риски и начать изучать этот вопрос, прежде чем он станет процветающим бизнесом. Хотя секс в космосе уже давно вызывает интерес у общественности, индустрия в основном хранит молчание по этому вопросу.

Авторы отмечают, что если люди действительно станут космическим видом, секс в космосе будет необходим для выживания человечества в долгосрочной перспективе. Хотя правительственные организации, такие как NASA, категорически запрещают астронавтам заниматься сексом, авторы считают, что пришло время начать открытое обсуждение и изучение этого вопроса.

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