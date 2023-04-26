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15 минут назад

В iOS 16 нашли скрытую систему ограничения функций на основе местоположения владельца

Ferra.ru

Компания Apple работает над новой системой, которая будет ограничивать возможности iOS в зависимости от местоположения пользователя. Новая система, получившая внутреннее название "countryd", объединяет несколько источников данных, таких как местоположение GPS, код страны Wi-Fi роутера и информация о SIM-карте, для более точного определения местоположения пользователя.

В iOS 16 нашли скрытую функцию блокировки смартфона по GPS
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно коду, увиденному 9to5Mac, эта система предназначена для установки ограничений, определяемых государственными регуляторами. В настоящее время эта функция ни для чего не используется, но она была без шума добавлена в iOS 16.2.

Причина разработки этой системы пока неясна, но Bloomberg ранее сообщал, что Apple планировала разрешить установку приложений альтернативными методами в iOS из-за давления со стороны Европейского союза. Так, с помощью системы "countryd" Apple сможет определить, используется ли устройство в стране ЕС, чтобы разрешить загрузку приложения «со стороны». Если другие страны также заставят Apple пойти на такой шаг, простое обновление системы позволит использовать функцию в этих регионах.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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