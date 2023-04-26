В iOS 16 нашли скрытую функцию блокировки смартфона по GPS

Компания Apple работает над новой системой, которая будет ограничивать возможности iOS в зависимости от местоположения пользователя. Новая система, получившая внутреннее название "countryd", объединяет несколько источников данных, таких как местоположение GPS, код страны Wi-Fi роутера и информация о SIM-карте, для более точного определения местоположения пользователя.

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Согласно коду, увиденному 9to5Mac, эта система предназначена для установки ограничений, определяемых государственными регуляторами. В настоящее время эта функция ни для чего не используется, но она была без шума добавлена в iOS 16.2.