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Россияне стали больше пользоваться мобильным интернетом

Объем использованного россиянами в 2022 году мобильного интернет-трафика вырос на 20% по отношению к показателю предыдущего года. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на слова главы Министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Россияне стали больше пользоваться мобильным интернетом
© РИА Новости

«Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год… в прошлом году мобильный трафик вырос на 20%», – заявил Шадаев, выступая на конференции «Телеком в поисках выхода: вызовы и перспективы», организованной изданием «Ведомости».

Глава Минцифры также прокомментировал скорость мобильного интернета в России. По его словам, для ее повышения телекоммуникационным компаниям необходимо расширять инфраструктуру.

«Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах», – сказал министр.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Минцифры планирует внести в Госдуму РФ законопроект, принятие которого позволит россиянам устанавливать на смартфоны и планшеты компании Apple приложения из сторонних источников.

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