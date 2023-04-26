Россияне стали больше пользоваться мобильным интернетом

«Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год… в прошлом году мобильный трафик вырос на 20%», – заявил Шадаев, выступая на конференции «Телеком в поисках выхода: вызовы и перспективы», организованной изданием «Ведомости».