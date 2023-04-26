Россияне стали больше пользоваться мобильным интернетом
Объем использованного россиянами в 2022 году мобильного интернет-трафика вырос на 20% по отношению к показателю предыдущего года. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на слова главы Министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева.
«Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год… в прошлом году мобильный трафик вырос на 20%», – заявил Шадаев, выступая на конференции «Телеком в поисках выхода: вызовы и перспективы», организованной изданием «Ведомости».
Глава Минцифры также прокомментировал скорость мобильного интернета в России. По его словам, для ее повышения телекоммуникационным компаниям необходимо расширять инфраструктуру.
«Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах», – сказал министр.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Минцифры планирует внести в Госдуму РФ законопроект, принятие которого позволит россиянам устанавливать на смартфоны и планшеты компании Apple приложения из сторонних источников.