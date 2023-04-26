Катастрофа на Чернобыльской АЭС: 37 лет со дня трагедии

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Неудачный эксперимент, с обесточиванием оборудования ЧАЭС и использованием механической энергии выбега ротора турбогенератора для обеспечения работоспособности систем безопасности энергоблока, привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в воздух было выброшено огромное количество радиоактивных частиц, здание станции было частично разрушено.

Уже на следующие сутки был эвакуирован город Припять (47 тыс. 500 человек), затем – население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тыс. человек.

Самых негативных последствий Чернобыльской катастрофы удалось избежать благодаря самоотверженному труду 600 тысяч ликвидаторов. Над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС в кратчайшие сроки соорудили объект "Укрытие", который на долгие годы обеспечил безопасность жителей всего мира.