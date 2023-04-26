Российский стример случайно показал заработки от донатов зрителей

Российский стример Владислав «Zhmil» Жмилевский во время стрима на платформе Twitch случайно показал свои месячные заработки от донатов зрителей. На это обратил внимание Telegram-канал Freeze Time.

Согласно опубликованному скриншоту, Жмиль за апрель заработал более 1,8 млн руб. Учитывая регулярность его прямых трансляций и частоты донатов от зрителей, до конца месяца его доход за 30 дней может составить около 2 млн руб.

Судя по эфиру блогера, за один донат Жмилевскому отправляют в среднем 200-300 руб. Обычно донаты, или пожертвования, осуществляют с целью задать вопрос стримеру в прямом эфире и тут же получить ответ.

Zhmil/Twitch

Владислав Жмилевский — политический блогер, который в прошлом работал преподавателем политологии в университете. Регулярно проводит стримы, на которых разбирает новости политики и общества, а также отвечает на вопросы зрителей. Также периодически проводит трансляции с разбором выступлений политиков и передач телеканалов.

Стример стал популярен в сети после публикации мема, в котором его представили в образе американского сенатора Армстронга, персонажа игры Metal Gear Rising: Revengeance. В ролике Жмиль выступает в поддержку военной операции на Украине. Из-за видео Жмилевского стали называть сенатором Жмильстронгом.