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WP: космическая отрасль РФ может уменьшиться из-за санкций США и SpaceX

Космическая отрасль РФ может пострадать от санкций США, глобальной конкуренции и роста доли компании SpaceX. Об этом пишет газета The Washington Post.

WP: космическая отрасль РФ может уменьшиться из-за санкций США
© РИА Новости

По информации издания, уменьшению российской космической отрасли могли способствовать разорванные западные партнерские отношения и нарушенные цепочки поставок, что, в свою очередь, помешало российской космической программе получить финансирование, сокращающееся с 2020 года.

Автор публикации отмечает, что американская разведка напрямую не упоминает компанию SpaceX, но в 2020 году она получила сертификат на перевозку астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). До этого США платили по $75-85 млн за место на российском космическом корабле.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выражал надежду на сотрудничество России и США про проекту МКС до 2030 года.

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