Обнаружена возможность существования планет космического полудня

Международная группа астрономов выяснила, что планеты могли формироваться во время так называемого космического полудня, когда скорость звездообразования во Вселенной достигала максимума. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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Ученые использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба, чтобы провести наблюдения за карликовой галактикой Малое Магелланово Облако, расположенной недалеко от Млечного Пути. В частности, они сосредоточили свое внимание на эмиссионной туманности под названием NGC 346, где содержатся сотни молодых маломассивных звезд, чтобы понять, формируются ли в ней планеты.

Предыдущие исследования показали, что планеты образуются в результате аккреции материалов в протопланетном диске вокруг звезды. Считается, что материалы также должны быть подходящего типа, такие как алюминий, кремний и железо, которые находятся в дефиците вокруг маленьких молодых звезд. Это означает, что планеты вряд ли будут формироваться вокруг таких звезд, которые были распространены во время космического полудня.