В Германии создали робота-медузу для очистки океанов от пластика

Ученые из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте (Германия) сконструировали робота для очистки океанов от загрязнений. Модель, похожая на медузу, получила название Jellyfish-Bot.

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Робота снабдили искусственными «мышцами» – электрогидравлическими приводами, приводящими модель в движение. Мышцы окружены воздушными подушками. Оболочка является водонепроницаемой, что крайне важно для работы в океане.

Под воздействием электричества «мышцы» робота сокращаются и расширяются, подобно движениям настоящей медузы. Ученые пояснили, что когда медуза плывет вверх, то создает течения вокруг своего тела. С их помощью она захватывает питательные вещества, а робот сможет собирать частицы мусора.

Важно, что искусственная медуза не оказывает негативного влияния на морскую среду. Она движется мягко и почти бесшумно, не беспокоя морских обитателей.

По словам исследователей, около 70% отходов, попадающих в океан, опускается на дно. Из них 60% составляет пластик, на разложение которого требуются сотни лет. Пластиковое загрязнение океанов становится все более острой проблемой.

«Мы надеемся, что подводные роботы однажды смогут помочь в очистке наших океанов», – отметили авторы новой разработки.

Эксперименты показали, что робот способен достигать скорости в 6,1 см/с. Для его работы требуется мощность в 100 МВт. Ученые отметили, что пока для управления роботом требуется провод, что существенно ограничивает сферу его использования. Но в будущем они намерены испытать беспроводные технологии, сообщает Science Advances.