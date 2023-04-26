Ученые обнаружили генетический фактор появления тревоги

Тревожные расстройства диагностируют хотя бы раз в жизни у каждого четвертого человека – такая проблема может быть вызвана как тяжелой травмой, так и биохимическими изменениями изменениями в нейронах миндалевидного тела. Это область головного мозга, которая отвечает за формирование эмоций, в частности страха и беспокойства. Однако эффективность доступных в настоящее время препаратов низка, и более чем у половины пациентов ремиссии после лечения не достигается. По словам авторов работы, это – результат плохого понимания механизмом, лежащих в основе появления состояния тревоги.