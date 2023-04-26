В AppStore нашли множество платных фейков ChatGPT

В App Store для Mac появились десятки приложений, названия и оформление которых копируют дизайн ChatGPT и компании OpenAI. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на исследователя информационной безопасности Алекса Клебера.

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Клебер отметил, что большинство обнаруженных им приложений имеют платные функции. В некоторых из них уведомления о необходимости оплаты подписки перекрывают весь интерфейс и не позволяют закрыть приложение. Причем иногда подписка имеет не ежемесячный, а еженедельный формат.

Согласно наблюдениям Клебера, за созданием многих групп приложений стоят одни и те же, связанные между собой разработчики. В качестве примера исследователь привел студии Pixelsbay и ParallelWorld, которые имеют общую материнскую компанию в Пакистане.

Клебер считает, что данные приложения представляют опасность для простых пользователей, и им стоит с особой осторожностью выбирать клиенты чат-ботов. Более того, недобросовестные разработчики портят имидж настоящих создателей ChatGPT и их продуктов.