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В России создают нейросеть, которая будет помогать людям принимать решения

По информации газеты «Известия», учёные Тюменского государственного университета создают нейросеть, которая будет помогать человеку принимать решения. Искусственный интеллект обеспечит безопасность в экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде.

В России создают нейросеть для помощи людям в принятии решений
© Чемпионат.com

Отмечается, что разработчики соберут набор модулей, а также реализуют научно обоснованные алгоритмы вывода решений. Программа упростит последовательность действий людей при угрозе жизни или здоровью. Цель нейросети — помогать людям.

«Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации ещё на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы».

Когда примерно будет завершена разработка нейросети, не сообщается.

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