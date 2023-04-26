В России создают нейросеть для помощи людям в принятии решений

По информации газеты «Известия», учёные Тюменского государственного университета создают нейросеть, которая будет помогать человеку принимать решения. Искусственный интеллект обеспечит безопасность в экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде.

© Чемпионат.com

Отмечается, что разработчики соберут набор модулей, а также реализуют научно обоснованные алгоритмы вывода решений. Программа упростит последовательность действий людей при угрозе жизни или здоровью. Цель нейросети — помогать людям.

«Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации ещё на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы».