В России выпустили планшет MIG LT11 на отечественной ОС

Российская компания Mobile Inform Group разработала новенький корпоративный планшет MIG LT11, работающий на отечественной операционной системе Astra Linux Special Edition.

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Эта операционная система используется в государственных компаниях и обеспечивает высокий уровень защиты информации благодаря встроенным сертифицированным решениям.

Как пишут «Известия», основным преимуществом MIG LT11 является то, что работает устройство с российской ОС без использования сервисов Google. Это заметно повышает его безопасность. В отличие от Android, только разработчики Astra Linux могут вносить изменения в код системы.

Планшет оснащен 11-дюймовым экраном, процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка стандартов сотовой связи 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi пятого поколения.

Есть и три популярных порта: USB-A, USB-C и HDMI. Последнее выглядит особенно необычно в 2023 году. Отметили это и ряд экспертов.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru

«Полноценный разъем HDMI — тоже экзотика и в современных планшетах не встречается, потому что в 2023 году даже бюджетные телевизоры с системой Smart TV поддерживают трансляцию изображения «по воздуху». Но для промышленных предприятий, многие из которых соблюдают допуски секретности либо редко обновляют оборудование, проводное подключение HDMI может быть предпочтительнее».

Устройство получило 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, а также поддержку навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и BeiDoi.