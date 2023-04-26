Появились изображения нового бюджетного смартфона Google

В сети появились подробные изображения нового бюджетного смартфона Google
Немецкое издание WinFuture опубликовало официальные промо-материалы Google, посвященные ее новому неанонсированному смартфону Pixel 7A.
Из опубликованных изображений можно понять, что новинка выйдет в трех цветах: голубом (Arctic Blue), белом (Cotton White) и сером (Carbon Grey). К каждому устройству будет прилагаться матовый чехол из полупрозрачной пластмассы соответствующего оттенка.
WinFuture утверждает, что Google представит еще и четвертый вариант оформления Pixel 7A, подробности о котором пока не раскрываются. Согласно слухам, таинственная версия смартфона будет продаваться только в фирменных магазинах Google.
Из других утечек известно, что Pixel 7A получит 6,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, фирменный процессор Tensor G2, 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Ожидается, что Pixel 7A поступит в продажу сразу после анонса, который состоится 10 мая в рамках конференции Google I/O. Новинка будет стоить в районе $450-500, что на $150-100 меньше, чем Google просит за базовый Pixel 7.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что смартфон Pixel 7 Pro вошел в список лучших смартфонов, рекомендованных к покупке в 2023 году.