Появились изображения нового бюджетного смартфона Google

Немецкое издание WinFuture опубликовало официальные промо-материалы Google, посвященные ее новому неанонсированному смартфону Pixel 7A.

© Google

Из опубликованных изображений можно понять, что новинка выйдет в трех цветах: голубом (Arctic Blue), белом (Cotton White) и сером (Carbon Grey). К каждому устройству будет прилагаться матовый чехол из полупрозрачной пластмассы соответствующего оттенка.

WinFuture утверждает, что Google представит еще и четвертый вариант оформления Pixel 7A, подробности о котором пока не раскрываются. Согласно слухам, таинственная версия смартфона будет продаваться только в фирменных магазинах Google.

winfuture.de

winfuture.de

Из других утечек известно, что Pixel 7A получит 6,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, фирменный процессор Tensor G2, 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Ожидается, что Pixel 7A поступит в продажу сразу после анонса, который состоится 10 мая в рамках конференции Google I/O. Новинка будет стоить в районе $450-500, что на $150-100 меньше, чем Google просит за базовый Pixel 7.