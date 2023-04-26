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Искусственный интеллект научился прогнозировать цунами

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Кардиффского университета в Великобритании разработали систему раннего предупреждения о цунами. Она основана на искусственном интеллекте.

Искусственный интеллект научился прогнозировать цунами
© Мир 24

Система в режиме реального времени измеряет и классифицирует подводные землетрясения. Для этого она задействует акустические технологии и гидрофоны. Оперативный анализ данных позволяет проводить более быструю и точную оценку риска.

Известно, что причиной большинства цунами являются подземные землетрясения. Особенно опасными ученые называют тектонические события с сильным элементом вертикального скольжения – они «с большей вероятностью» поднимут или понизят толщу воды. Поэтому для точных прогнозов необходимо не только зафиксировать землетрясение, но и определить его тип.

Сейчас для подобных исследований используются глубоководные буи. Но они, как правило, передают предупреждения слишком поздно – люди не успевают эвакуироваться с побережья. Авторы новой разработки предложили ориентироваться на акустическое излучение, которое распространяется в толще воды гораздо быстрее.

«Акустическое излучение несет информацию об исходном источнике, и его поле давления может быть зарегистрировано в отдаленных местах, даже за тысячи километров от источника», – пояснили ученые.

Новая система вычисляет эпицентр землетрясения по данным гидрофонов. Затем искусственный интеллект классифицируют тип и магнитуду землетрясения и рассчитывает факторы, влияющие на характеристики будущей волны.

Авторы уже протестировали модель и обнаружили, что она «почти мгновенно и успешно» описывает параметры землетрясений. В дальнейшем они намерены еще больше повысить ее точность, сообщает Physics of Fluids.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект открыл новую планету. Она располагается вне Солнечной системы.

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