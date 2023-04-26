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Ispace: японский модуль HAKUTO-R совершил жесткую посадку на Луну

Компания-разработчик Ispace сообщила, что японский модуль HAKUTO-R, скорее всего, совершил жесткую посадку на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

«Принимая во внимание все обстоятельства, мы полагаем, что с большой вероятностью модуль в итоге совершил жесткую посадку на Луну», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем еще поддерживалась, он резко ускорился. В компании добавили, что связь с аппаратом, скорее всего, восстановить не удастся.

Ранее руководитель компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада заявил, что связь с японским модулем Hakuto-R была потеряна в ходе посадки на Луну, в связи с чем миссия признана неудачной.

HAKUTO-R должен был доставить на Луну четырехколесный луноход производства Объединенных Арабских Эмиратов и двухколесный сверхкомпактный японский луноход. Ранее свой модуль на Луну удалось посадить только Советскому Союзу, США и Китаю.

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